«جمعية الناشرين» تبحث سبل الارتقاء بـ «أدب الطفل» في الإمارات

الشارقة (الاتحاد)
نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين في جزيرة العلم في الشارقة مؤخراً، جلسة حوارية جمعتها بمجموعة من الناشرين المتخصصين في أدب الطفل، المنتسبين إلى الجمعية، بهدف بحث سبل الارتقاء بالقطاع في دولة الإمارات العربية، وفق رؤية الجمعية، الساعية إلى توفير مختلف أشكال الدعم للناشرين، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة النشر على المستوى العالمي. وناقشت الجلسة التي أدارها كل من علي الشعالي، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومحمد بن دخين، أمين الصندوق، مجموعة من القضايا التي تهم الناشرين بشكل عام، وناشري أدب الطفل على وجه الخصوص، وأتاحت الفرصة للمشاركين لإبداء رؤيتهم حيال واقع النشر في الدولة والتحديات التي تواجهه.
وثمن الحاضرون الجهود التي تبذلها الجمعية تحت قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، من أجل صيانة حقوق الناشرين وعدم المساس بها، مؤكدين أن الجمعية باتت تمثل للناشرين مظلة وحاضنة أسرية يلتقون حولها لتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة التحديات التي تواجههم.
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وأضاف الشعالي: «نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، فمن خلال تعاوننا مع هيئة الشارقة للكتاب، نسعى إلى منح ميزات تفضيلية للناشرين الإماراتيين في مدينة الشارقة للنشر على صعيد التخزين وغيره، بجانب بذل مزيد من الجهود لتقديم خصومات، وتوفير أماكن تفضيلية لأعضاء الجمعية، خلال مشاركتهم في معارض الكتب المحلية والخليجية، فضلاً عن منحهم الأولوية في المبادرات الوطنية المعنية بقطاع النشر».
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يذكر أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست في العام 2009 بمبادرة كريمة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وهي تهدف إلى الارتقاء بقطاع النشر في دولة الإمارات، وتعمل الجمعية على توفير الدعم والتدريب للناشرين الإماراتيين، وتمثيلهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالنشر، كما تحرص على الترويج للمنتوج الفكري لدولة الإمارات على أوسع نطاق. وتتمتع الجمعية بعضوية كاملة في اتحاد الناشرين الدوليين، إلى جانب عضويتها في جمعية الناشرين العرب.