بوتاس يسجل «أسرع زمن» في تجارب «الفورمولا-1» في بريطانيا

سيلفرستون (د ب أ)

سجل فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن أمس في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البريطاني المقرر غداً ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقاً على زميله البريطاني لويس هاميلتون المتوج بالسباق أربع مرات.

وسجل بوتاس، المنتشي بانتصاره الثاني في الموسم، والذي حققه في سباق النمسا مطلع هذا الأسبوع، دقيقة واحدة و106ر29 ثانية، محققاً أسرع زمن للفة على مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 متراً.

وجاء هاميلتون في المركز الثاني بفارق 078ر0 ثانية خلف زميله بوتاس، وتلاهما ماكس فيرستابن ودانييل ريتشاردو سائقا ريد بول. وجاء الفنلندي كيمي رايكونن والألماني سيبستيان فيتيل زميله بفريق فيراري، ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين، في المركزين الخامس والسادس، على الترتيب.

ويتصدر فيتيل الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم بفارق 20 نقطة أمام أقرب منافسيه هاميلتون، و35 نقطة أمام بوتاس صاحب المركز الثالث.

وجرى تثبيت الدرع الشفاف الذي يهدف إلى حماية رأس السائق من أي حطام متناثر، بسيارة فيتيل للفات عدة في بداية التجارب الحرة التي تستغرق 90 دقيقة. ومن المقرر إجراء المزيد من الاختبارات على نظام الدرع خلال الموسم الجاري، في وقت يهدف فيا إلى تطبيقه رسمياً اعتباراً من الموسم المقبل.

وبات الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري، أول سائق يختبر نظام حماية قمرة القيادة الجديد «الدرع»، وذلك خلال التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البريطاني.

ويفضل الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) نظام الدرع على نظام سابق مقترح، كان يحمل اسم «هالو»، والذي جرى اختباره في العام الماضي، وأثار ردود فعل متباينة.