«الغنى غنى النفس»..‬ الرضا والقناعة

القاهرة (الاتحاد)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ». كلمات نبوية وحكمة نبيلة وقاعدة إسلامية تقوم عليها المجتمعات الطاهرة النقية، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع»، قال النووي: فيه استعاذة من الحرص والطمع والشَّرَه، وتعلق النفس بالآمال البعيدة. وقال العلماء: لا حرج من طلب المسلم المال واكتسابه من طرقه المباحة، لقضاء المصالح، والإنفاق على من يعول، ويبذل ما تيسر منه في سبل الخير المختلفة، ولكن المحذور هو طلبه بلا تمييز بين الحلال والحرام، أو المبالغة في السعي في تحصيله فيضيع الوجبات والفرائض من أجل الازدياد منه. وعن أبي ذر قال رسول الله: «يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟»، قلت: نعم يا رسول الله، قال: «أفترى قلة المال هو الفقر؟»، قلت: نعم يا رسول الله، قال: «إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب».
وكان الصحابة رضي الله عنهم، غناهم في قلوبهم فلم تأسرهم الدنيا، وأوصى سعد بن أبي وقاص ابنه، قال: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة؛ فإنها مال لا ينفد.
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قال القرطبي: المرء إذا استغنت نفسه، كفت عن المطامع فعزّت وعظمت، وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح.