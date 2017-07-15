رضا سليم (الشارقة)

استكمل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، برئاسة اللواء سالم عبيد الشامسي، أعضاء الشركات والإدارات التي تم تشكيلها في الاجتماع الأول، وذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول بمقر النادي، حيث تم اعتماد شركة كرة القدم، والتي تضم عبدالله العجلة رئيساً ومحمد سعيد بو زنجال نائباً للرئيس، وثلاثة أعضاء هم راشد سعيد الياس ورضا عباس وأحمد مبارك الجنيبي مدير الفريق السابق، واعتماد شركة الشارقة للاستثمار والاتصال، برئاسة إبراهيم الجروان ومعه محمد القايدي نائباً، وثلاثة أعضاء هم الدكتور ماجد أنور الكعبي وطارق سالم الخنبشي ومحمد إسحاق المازمي.

واعتمد المجلس تشكيل إدارة الألعاب الجماعية برئاسة أحمد عبيد البح ومحمد عبيد الحصان نائباً، وثلاثة أعضاء هم ناجي ربيعة وعلي الأميري وعدنان الخيال، واعتمد إدارة الألعاب الفردية برئاسة سليمان الهاجري ومعه حميد سبت سالمين نائباً، وثلاثة أعضاء هم ناصر عاشور وفهد سالم خلفان الحمادي وحميد شامس الزرعوني.

ونفى سالم الشامسي رئيس مجلس الإدارة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم عبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق، وقال: «لم يتقدم أي عضو من أعضاء المجلس بالاعتذار، وعبيد متواجد في منصبه، كعضو مجلس الإدارة، ولن يتولى منصب إدارة الإعلام وهناك ترتيبات جديدة وتعديلات وستكون هناك إدارة للتطوير الرياضي، والتي تهتم بالمواهب الصاعدة، والبارزين في الملاعب.