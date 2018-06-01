د. أحمد عمر هاشم: الشكر نعمة من الله تعالى.. ويؤدي إلى زيادة النعم

حسام محمد (القاهرة)

يقول الله تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ)، «سورة البقرة: الآية 152»، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قام النبي -يعني في صلاة الليل- حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: «أفلا أكون عبداً شكوراً»، تعبيراً عن أهمية أن يتصف المسلم بصفة الشكر والحمد لله تعالى.

يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: الشكر هو الثناء على المُحسن بذِكرِ إحسانه، فالعبد يشكر الله أي يثني عليه بذكر إحسانه، الذي هو نعمة، والله يشكر العبد أي يثني عليه بقبوله إحسانه الذي هو طاعته، فالشكر من أهم الأعمال الصالحات التي يتقرب بها المسلم إلى نيل رضا ربه سبحانه وتعالى، ومنزلته في الدين عظيمة، فهو نصف الإيمان، فالإيمان نصفان، الصبر نصف، والشكر نصف، فعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أنس الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر»، فلاشك أن له منزلة عظيمة، وأنه من أهم أعمال القلوب.

وقد أكدت الشريعة الإسلامية على جزاء شكر المسلم لله تعالى وعددت في الجزاء والثواب المخصص لذلك كثيراً، فالشكر يؤدي إلى زيادة النعمة، فقال تعالى: (... وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)، «سورة آل عمران: الآية 145»، وقال سبحانه: (... وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)، «سورة آل عمران: الآية 144»، والشكر يدفع البلاء والعذاب فقال تعالى: (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً)، «سورة النساء: الآية 147».