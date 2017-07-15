خروج سريع للاعبينا من آسيوية الكاراتيه

دبي (الاتحاد)

شهدت البطولة الآسيوية للكاراتيه، المقامة حالياً في كازاخستان، خروجاً سريعاً للاعبينا من البطولة، رغم أن ضربة البداية جاءت جيدة لبعض اللاعبين، حيث فاز عبدالله عقيل لاعب منتخبنا على لاعب الهند 5-0، في فئة الكاتا للناشئين، وخسر أمام لاعب منتخب السعودية 1-4، وفي فئة الكوميتيه للناشئات فوق 54 كجم خسرت اللاعبة فاطمة خصيف أمام بطلة منتخب اليابان 1-2، وخسرت في المواجهة الثانية أمام لاعبة إيران 0-2، واحتلت المركز الخامس.

وفي فئة الكوميتيه للشباب تحت 61 كجم تمكن سهيل خصيف لاعب منتخبنا من الفوز على بطل منتخب الأردن 6-2، إلا أنه خسر أمام بطل كازاخستان 0-3، وبعدها خسر أمام بطل السعودية على الميدالية البرونزية بنتيجة 1-3، ليحتل المركز الخامس.