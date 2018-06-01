«بيت العود» بالقاهرة.. للنوافير وظائف أخرى!

مجدي عثمان (القاهرة)
أنشأ أحمد بن يوسف الصيرفي في سنة 1731م، منزله في شارع القلعة بمنطقة غيط العدة، بحي عابدين في العاصمة المصرية القاهرة، وهو يطل على منزل ووقف الست وسيلة، ومنزل زينب خاتون بشارع محمد عبده بالأزهر، ليسمى فيما بعد بـ«بيت الهراوي»، نسبة؛ كما هو معروف أثرياً، إلى آخر من سكنه وهو الطبيب عبدالرحمن بك الهراوي بن الشيخ عمران بن سيد أحمد الهراوي، وآخر من آلت إليه ملكية المنزل سنة 1881م وحتى عام 1921، ويسمى المنزل حالياً «بيت العود العربي».
يرجع الجزء الأكبر من البيت إلى سنة 1731، كما أن جزءاً منه يرجع إلى نهاية القرن السادس عشر، والمدخل يرجع إلى القرن التاسع عشر، وهو المستخدم حالياً، ويقع بجانب منزل الست وسيلة من الناحية الشمالية الشرقية، وربما لذلك جاء مختلفاً عما هو معروف في بيوت العصر الإسلامي من وجود «المدخل المنكسر» الذي لا يسمح لمن يقف عند بوابة البيت بأن يرى من بداخله، وللبيت مدخل من خلال زقاق القصر، ولكنه لم يعد يستخدم، أما المدخل الرئيس، فهو بالواجهة الجنوبية الغربية. ويطغى اللون الأزرق على الزخارف الهندسية والنباتية التي يزخر بها المنزل. ومن اختلافات هذا البيت عن البيوت الإسلامية الطراز، أن مشربياته تحمل أدعية وآيات قرآنية.
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ويضم الطابق الأول قاعة الحرملك والغرف العديدة والمنافع، كما يتوصل عبر باب سرى بصدر الإيوان الشرقي لقاعة الحريم في الطابق الأول، إلى دهليز به درجات صاعدة عدة، توصل إلى ممر يفتح عليه باب مربع، يؤدى إلى مساحة مربعة محاطة بـ 4 جدران، ولكنها ذات سقف كشف سماوي، ثم يؤدى بقية الممر إلى مساحة أخرى كشف سماوي، ولكنها من دون جدران.