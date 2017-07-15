مارادونا يقود التدريب الأول للفجيرة اليوم

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

يدشن نادي الفجيرة تدريباته رسمياً اليوم بقيادة المدرب الأرجنتيني مارادونا بعد إنتهاء الفحوص الطبية للاعبين، وذلك تمهيداً للدخول عملياً في التدريبات البدنية قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في هولندا، وخوض نحو 6 مباريات ودية مع بعض الفرق الأوروبية والعربية، لاختيار جاهزية الفريق للموسم الجديد، وحصد النتائج الإيجابية التي تمنح الفريق فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للمحترفين.

ويسعى مسؤولو الفجيرة لحسم مصير اللاعبين الأجانب خلال الأيام المقبلة، قبل السفر إلى معسكر هولندا وذلك بالتنسيق مع مارادونا، إذ يضع النادي أكثر من خيار حسب الرؤية الفنية، خصوصاً في الجانب الهجومي.

وأعلن مجلس إدارة النادي بقيادة ناصر اليماحي، توفير جميع المعطيات التي تمنح الفريق فرصة الإعداد المناسب في الفترة المقبلة، بالثقة الكبيرة في جميع اللاعبين الذين أعلن النادي التعاقد معهم أخيراً، كما شدد على أهمية رفع مستوى التحضير بغرض الوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية البدنية والفنية لخوض المنافسات المرتقبة في الموسم الجديد بالجدية المطلوبة، في ظل الطموحات الكبيرة من الفرق الموجودة في دوري الأولى.

وكان الفجيرة قد نجح أخيراً في ضم 7 لاعبين، هم: فهد سبيل، إبراهيم المنصوري، أحمد الحفيتي، حميد سالمين، أحمد موسى، ربيع علي ونواف فريد علي، إلى جانب تصعيد 6 من فريق الشباب إلى صفوف الفريق الأول، هم: خليفة عبد الله، أحمد محمد راشد، عبد الله سالم، عبد الله علي، أيوب عبيد وعبيد فارس، كما تجديد التعاقد مع اللاعب خالد عبد الله مبارك.