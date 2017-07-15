«الأولمبي» يرفع شعار الفوز أمام نيبال اليوم

صلاح سليمان (العين)

يبدأ منتخبنا الأولمبي الليلة مشواره في منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 التي تقام نهائياتها في الصين مطلع العام المقبل، وذلك عندما يلتقي منافسه منتخب نيبال في الساعة السادسة و25 دقيقة اليوم، على ملعب استاد طحنون بن محمد في القطارة، بينما يواجه منتخب أوزبكستان المنتخب اللبناني في التاسعة والربع على الملعب نفسه.

وتتواصل مباريات هذه المجموعة على مدى خمسة أيام، حيث يلتقي منتخبا أوزبكستان ونيبال، ثم الأبيض الأولمبي ولبنان في المباراة الثانية مساء بعد غدٍ، على أن تختتم اللقاءات يوم الأربعاء بمواجهة بين منتخبي لبنان ونيبال، بينما يلتقي منتخبنا الأولمبي منافسه الأوزبكي في اليوم نفسه في آخر مباريات المجموعة.

وفي إطار الاستعداد لخوض مباريات اليوم الأول، أدت المنتخبات الأربعة مساء أمس المران الأخير، حيث تدرب منتخبنا الأولمبي على ملعب المباراة في استاد القطارة، واستمر المران ساعة واحدة فقط حسب لوائح الاتحاد الآسيوي، وأعقب ذلك تدريب المنتخب النيبالي على نفس الملعب. أما منتخبا أوزبكستان ولبنان فقد تدربا على ملاعب أكاديمية نادي العين.

وكان الأبيض الأولمبي نظم معسكر إعداد في دبي في وقت سابق، خاض خلاله مباراة واحدة أمام منتخب البحرين، حقق فيها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يخوض مباراتين أمام المنتخب السعودي الأولمبي انتهت الأولى بالتعادل بهدف لكل منهما، وتكرر التعادل في المواجهة الثانية بنتيجة 2/‏2. وبعد أن حصل اللاعبون على راحة يوماً واحداً، انتظم لاعبونا في معسكرهم في مدينة العين بداية من يوم الجمعة الماضي، وخاضوا عدداً من التدريبات على ملعب استاد طحنون بن محمد في القطارة. وتخللت البرنامج مباراة ودية هي الرابعة والأخيرة في برنامج الإعداد، وتغلب فيها المنتخب على ضيفه منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل الثنائية شاهين سرور وعلي عيد.