«أبوظبي جراند سلام 3» للجو جيتسو تنطلق اليوم

أمين الدوبلي(طوكيو)

تنطلق اليوم في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طوكيو (الخامسة بتوقيت أبوظبي)، منافسات الجولة الأولى من جولات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، وذلك من قاعة ماكوهاري ميس في مركز المعارض في العاصمة اليابانية، بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، وهي المنافسات التي رصدت لها جوائز مالية من قبل اتحاد الإمارات للجو جيتسو(الجهة المنظمة للبطولة) بلغت 125 ألف دولار أميركي.

وتقام البطولة للعام الثالث على التوالي، منذ تأسيسها في صيف العام 2015، وسط اهتمام إعلامي كبير، حيث يتابعها أكثر من 400 مليون مشاهد حول العالم من عشاق لعبة الجو جيتسو، ويحرص على المشاركة فيها المصنفون الأوائل حول العالم، أملاً في الحصول على جوائزها المالية، ونقاطها الثمينة التي تعزز مراكز أصحاب الصدارة بالتصنيف العالمي المعتمد من قبل اتحاد الإمارات للجو جيتسو للمشاركين في كل البطولات التي ينظمها.

وكان لاعبو فرق الإمارات الذين وصلوا إلى طوكيو من أندية العين والجزيرة والوحدة وبني ياس قد تجاوزوا، مساء أمس بنجاح، إجراءات الوزن الرسمية التي تعد الخطوة الثانية الضرورية بعد خطوة التسجيل للمشاركة في البطولة، في نفس الوقت الذي انتهت أعمال التجهيزات الخاصة بالصالة المستضيفة للمنافسات، حيث باتت في أفضل صورة لاستقبال البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن جولات أبوظبي جراند سلام التي تنطلق من طوكيو اليوم، ثم تستأنف الجولة الثانية منها في لوس أنجلوس يومي 23 و24 سبتمبر المقبل،والثالثة في ريو دي جانيرو على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، ثم تنتقل إلى أبوظبي التي تستضيف الجولة الرابعة يومي 12 و13 يناير من العام 2018، وتختتم منافساتها في لندن يومي 10 و11 مارس من العام المقبل، تتجاوز جوائزها المالية أكثر من 800 ألف دولار أميركي.