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القايد يبدأ مشواره
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تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017

لندن(الاتحاد)

يبدأ محمد القايد بطلنا الأولمبي - الحاصل على ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأخيرة التي أقيمت في ريو 2016 - مشواره في كأس العالم لألعاب القوى اليوم وسط تحديات كبيرة بعد الإنجاز الذي حققته رياضة « أصحاب الهمم » في « بارالمبية ريو»، خصوصا أن « مونديال لندن» يعتبر من الأحداث المهمة في خريطة « ألعاب القوى». ويسعى منتخبنا إلى حصد النتائج الإيجابية التي تؤهله للمحافظة على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية أبرزها الإنجاز الكبير الذي حققه في « ألعاب ريو » وكان محل إشادة الوسط الرياضي بمختلف ألوان طيفه رغم حالة الحزن التي أصابت البعثة بعد وفاة عبدالله حيايي.

     
 

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