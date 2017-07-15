القايد يبدأ مشواره

لندن(الاتحاد)

يبدأ محمد القايد بطلنا الأولمبي - الحاصل على ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأخيرة التي أقيمت في ريو 2016 - مشواره في كأس العالم لألعاب القوى اليوم وسط تحديات كبيرة بعد الإنجاز الذي حققته رياضة « أصحاب الهمم » في « بارالمبية ريو»، خصوصا أن « مونديال لندن» يعتبر من الأحداث المهمة في خريطة « ألعاب القوى». ويسعى منتخبنا إلى حصد النتائج الإيجابية التي تؤهله للمحافظة على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية أبرزها الإنجاز الكبير الذي حققه في « ألعاب ريو » وكان محل إشادة الوسط الرياضي بمختلف ألوان طيفه رغم حالة الحزن التي أصابت البعثة بعد وفاة عبدالله حيايي.