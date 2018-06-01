البرلمانيات في رمضان... مبادرات خيرية وعطاء في أجواء عائلية

هناء الحمادي (أبوظبي)

حياتهن لا تختلف طوال العام، بل يعملن بكل جهد، بين حضور جلسات المجلس الوطني الاتحادي إلى زيارات رسمية، مع المجالس الرمضانية التي تنظمها الكثير من المؤسسات والوزارات في شهر رمضان المبارك.. عزة سليمان، ناعمة الشرهان، عفراء البسطي، عائشة سمنوه، يمارسن أعمالهن في المجلس الوطني من خلال حضور الجلسات، التي قد تستغرق أحيانا إلى بعد صلاة الفجر، لكن في الوقت ذاته خصصن وقتاً للعبادة وزيارات الأهل والأقارب، وبقاء أطول وقت ممكن مع أفراد العائلة خاصة أن تلك الرابطة تزداد تواصلاً ومحبة وتواصل في شهر الخير.

وفي بداية حديث المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي عن شهر رمضان المبارك وبرنامجها خلال أيام الشهر الفضيل ارتسمت على وجهها ابتسامة لافتة تنم عن السعادة، فرمضان بالنسبة لها موسم عمل لا يتوقف وأقرب لمهرجان خير سنوي، تقول عنه «رمضان موعد لمضاعفة جهود الخير ولمس حياة من حولي، وهو شيء غرسه فيّ والدي وكبر معي وغرسته في أبنائي واليوم بفضل الله أجد فيه حلاوة تتضاعف عاماً بعد عام، فرمضان شهر عطاء بكلمة طيبة ومبادرات خير، وعطاء بصورة مضاعفة نتيجة أجواء القرب العائلي الكبير الذي يتميز به، وعطاء بمشاركة خبراتي وآرائي في المجالس الرمضانية».

وأوضحت أن روحانية الشهر الفضل تنعكس بهدوء على مختلف أوقاتها، حيث قراءة القرآن والصلاة ومبادرات الخير، التي تطلقها كل عام لتحدث فرقاً ولو بسيطاً في حياة من يحتاجون المساعدة، خلال يومها الرمضاني الحافل بالعمل البرلماني والتواصل مع الناس في مختلف قضاياهم والإعداد لاجتماعات اللجان البرلمانية، وهناك الجانب الاجتماعي، حيث تحرص على تكثيف زيارات الأهل والأصدقاء، التي يتميز بها الشهر الفضيل.

أمسيات رمضان