عارضة قفص الرمي أسقطت حيايي ضحية

أسامة أحمد(لندن)

أجرى السير فيليب كرافين رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، اتصالا هاتفيا بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، معزيا في وفاة عبدالله حيايي لاعب منتخب الهمم أثناء التدريب في ملعب نيوهام ليجر سنتر في لندن قبل انطلاق بطولة كأس العالم لبارالمبية ألعاب القوى.

كما قدم رئيس اللجنة البارالمبية الدولية تعازيه إلى الأسرة البارالمبية العالمية خلال الاستقبال الذي أقيم مساء أمس الأول على شرف رؤساء الوفود المشاركين في نسخة لندن، والذي حضره محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس البعثة وذيبان المهيري الأمين العام مدير البعثة.

وأثنى على التعاون الكبير الذي وجده من اللجنة البارالمبية الإماراتية بعد وفاة اللاعب الإماراتي، مشيرا إلى أن ما حدث يهم جميع الرياضيين البارالمبيين من الإمارات وبقية دول العالم متمنيا أن تعطي نتائج التحقيقات كل طرف حقه.

كما قدم وارنر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة لندن تعازيه إلى محمد محمد فاضل الهاملي في وفاة بطل الإمارات مثنيا على جهود الفقيد مع منتخب بلاده خلال الفترة الماضية.