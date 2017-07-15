«تشيلمسفورد» تستضف أول سباقات «الوثبة ستاليونز» اليوم

عصام السيد (أبوظبي)

برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات - أبوظبي العاصمة»، يستضيف مضمار تشيلمسفورد سيتي في المملكة المتحدة أولى سلسلة سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في مهرجان متكامل، تتخلله الكثير من الأحداث الرياضية والترفيهية المختلفة.

وتتألف سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز لرياضة الخيول العربية الأصيلة من سبعة أشواط، تتضمن اثنين من سباقات الخيول المبتدئة، ومجموعة من سباقات التكافؤ، لتلبية جميع الدرجات، ويشارك في السباقات 41 خيلاً.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة إلى الفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وتعقد أول ثلاثة مهرجانات لسباقات الخيول العربية كاملة في إيسكس هذا الموسم، وسيكون هناك اثنان من السباقات الإضافية في 12 أغسطس و 16 سبتمبر 2017.