الفردان: «الشباب» يكمل برنامج الإعداد في أبوظبي والشارقة

رضا سليم (دبي)

كشف عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة وممثل الإمارات في اجتماع اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون، عن تفاصيل تأجيل البطولة الخليجية السابعة عشرة للشباب تحت 17 عامًا، والمؤهلة إلى نهائيات بطولة آسيا المقبلة، إلى فبراير 2018 على أن تحتفظ البحرين باستضافة الحدث الخليجي.

وقال: الاجتماع تناول موضوعين، الأول الموافقة على تأجيل البطولة والثاني تحديد الموعد الجديد لها، وكانت البحرين من المقرر أن تحتضن منافسات البطولة من 4 إلى 11 أغسطس المقبل، إلا أن قرار التأجيل جاء بالإجماع من قبل الأعضاء المشاركين في الاجتماع، في ظل ظروف مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين لقطر، وهي المقاطعة التي ستكون سببا لتأجيل او إلغاء عدد كبير من البطولات الخليجية إلا أن أهمية بطولة السلة كونها مؤهلة لنهائيات آسيا، وهناك ضرورة من إقامتها وهو ما دفع اللجنة التنظيمية لتأجيلها إلى فبراير 2018.

وأضاف الفردان الذي ترأس الاجتماع الذي عقد في البحرين بحضور سالم القصير (البحرين)، وأسعد الحوسني (عمان)، ومحمد الصالح (السعودية)، وقبل الاجتماع استقبلنا الشيخ علي بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني وتناولت الجلسة الحديث عن عدد من الموضوعات التي تهم اللعبة على المستوى الخليجي.

وأشار إلى أن هناك إجماعا على قرار التأجيل وتحديد موعد جديد، وطلبت البحرين تأجيله إلى فبراير المقبل، ومن المنتظر أن تقوم الأمانة العامة للجنة بتوجيه رسالة إلى الاتحادات الخليجية بتأجيل البطولة والموعد الجديد لها.

وأوضح أن منتخبنا للشباب يواصل تدريباته التي لن تتوقف في الفترة المقبلة، وسيدخل في معسكر في أبوظبي اليوم ويستمر لمدة 5 أيام في الوقت الذي يعسكر في الشارقة الأسبوع المقبل ولمدة 5 أيام أيضا، وهناك تفكير في معسكر خارجي من أجل استكمال مراحل الإعداد التي وضعها الجهاز الفني.

من جانبه، قال ناصر القصير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني أن تأجيل البطولة، جاء لضمان مشاركة جميع المنتخبات الخليجية بالبطولة، كما أن الاتحاد الدوليللعبة سوف يعقد اجتماعا يوم 30 سبتمبر المقبل، من أجل مناقشة العديد من الأمور المعلقة بما فيها عودة مشاركة الكويت غي البطولات، وبالتالي ارتأت اللجنة التنظيمية والاتحاد البحريني تأجيل تنظيم بطولة منتخبات الشباب إلى فبراير من العام المقبل.

وأوضح القصير أنه تم اختيار فبراير 2018، نظرا لارتباط جميع لاعبي المنتخبات الخليجية بالامتحانات في نوفمبر، وكذلك تصادف الإجازات في ديسمبر في معظم الدول، وبالتالي فإن شهر فبراير هو الأنسب لجميع المنتخبات الخليجية.