«ثنائية» لخيول جودلفين في مهرجان «جولاي كب»

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول الإمارات انتصاراتها في اليوم الثاني من مهرجان «جولاي كب» للخيول الذي أقيم يوم أمس بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا بثنائية مستحقة، حين افتتح الجواد «بارفيه» لجودلفين وبإشراف جون جوسدن وبقيادة وليام بيوك الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب سباق بيت 365 للتكافؤ (كأس سيلفر بنبري).

وجاء فوز «بارفيه»، ناجزاً وبفارق طولين عن وصيفه «مكزيم»، وحل في المركز الثالث «فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسجل البطل زمناً قدره 1:22:89 دقيقة.

وكان المدرب جون جوسدن قد قام بتغيير المسافة والمسار للمهر «بارفيه» بعد حلوله في المركز الرابع في سباق جيرسي ستيكس في مهرجان رويال أسكوت في آخر مشاركه له، وقال إن واقي الخدود قد ساعده أكثر على التركيز.

وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين عبر الجواد «بيينج زاير» بإشراف شارلي ابيلباي وبقيادة جيمس دويل الذي تفوق بفارق رأس عن «دوسوبل» في سباق ويزرباس للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، وحل ثالثاً «يافور»، وسجل البطل المنحدر من نسل «دبوي» زمناً قدره 1:26:44 دقيقة.