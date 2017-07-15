«مجلس كهرباء دبي للشباب» ينظم فعاليات الأسبوع التعريفي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب فعاليات الأسبوع التعريفي بالمجلس، شملت سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة بشباب الهيئة، للتعريف بالمجلس وأعضائه وأهدافه واختصاصاته ومخرجات الخلوة الشبابية التي نظمها المجلس في جميع أفرع الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تكرّس الهيئة جهودها لتأهيل أجيال إماراتية موهوبة قادرة على المنافسة في سوق الطاقة المحلية والعالمية، فالمستقبل مفتوح أمام الشباب لإثبات قدراتهم لتولي زمام القيادة في مختلف المجالات، وليكونوا جزءاً من قصة نجاح هيئة كهرباء ومياه دبي، وإضافة قيمة إلى مسيرة تميزها وريادتها عالمياً. وقد دشنا مجلس الهيئة للشباب للاستماع إلى صوت الشباب، والتعرف عن قرب على أفكارهم واقتراحاتهم، وتوظيفها لخدمتهم وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، وابتكار الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للكفاءات الشابة في الهيئة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، ليكونوا عنصراً فعّالاً في تحقيق التطور الذي تسعى إليه دولة الإمارات لتكون واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021».

ومن جهته، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يضم مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب في عضويته نخبة من الكفاءات الشابة التي رشّحها رؤساء القطاعات في الهيئة، حيث تم اختيار 12 عضواً، إضافة إلى رئيس المجلس لمدة عامين، بواقع ستة أفراد من الذكور وست من الإناث، وذلك وفق معايير محددة للاستفادة من تلك الطاقات والكفاءات الشابة، وتوفير السبل اللازمة للاستثمار في أفكارهم الإبداعية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح الذي يخدم رؤية الهيئة».

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيس مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب: «التقينا خلال الأسبوع التعريفي بالمجلس بشباب الهيئة في المقر الرئيس للهيئة وفروعها في ورسان والقوز والحضيبة وجبل علي، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بتوفير منصة موحدة ومستدامة للاستماع إلى صوت الشباب والتعرف على تطلعاتهم وطموحاتهم، والتحديات التي تواجههم من أجل توفير الدعم اللازم للمواهب الشابة في جميع قطاعات الهيئة. وقد نجح مجلس الهيئة للشباب في وضع أطر عامة وأسس متينة لإنشاء منصة للتواصل بين الشباب في الهيئة والإدارة العليا، مما يعكس حرص الهيئة ودعمها غير المحدود للشباب».

ويضم مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب في عضويته نخبة من شباب الهيئة المتميزين، وهم فاطمة محمد الجوكر، رئيس المجلس، وكل من علي سعيد المري، وعنود أحمد المرزوقي، ومريم علي الفلاسي، وأحمد مانع بن أحمد، وعبد العزيز سالم الحوسني، وعفراء الشامسي، ومروان جمعة بن دويه، وماجد الهاجري، ومريم علي عبد القادر، وعبد الله سلطان السويدي، وفاطمة محمد العليلي، وحصة سالم آل صالح.