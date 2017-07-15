الهند تقود الطلب العالمي على النفط

وضعت الزيادة المتصاعدة في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط الصخري، مخاوف الإمدادات القصيرة الأجل، محط الأنظار، في الوقت الذي يدخل تراجع سوق النفط عامه الثالث. وبالنسبة لمنتجي منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بدأت وتيرة طلب الخام، تستجمع قواها بفضل الهند.

ومن المتوقع، تحول الهند لأسرع الدول نمواً في استهلاك النفط في العالم على مدى العقدين المقبلين، حيث يعلق منتجو النفط آمالهم على كثافتها السكانية المقدرة بنحو 1,3 مليار نسمة، وارتفاع معدلات الدخل، وزيادة ملكية السيارات والدراجات النارية.

لكن الهند التي تتحصل على 86% من احتياجاتها النفطية من أوبك، تتطلع لتقليل اعتمادها على الخام المستورد. وبينما توشك على تجاوز الصين في عدد الذين يموتون بسبب تلوث الهواء، تسعى البلاد لتقليص الزيادة في المركبات، ولتقليل السحب الكربونية التي تخيم على مدنها.

واطلعت الهند بالفعل بعض الدول، مؤخراً، على نيتها تقليل اعتمادها على استهلاك النفط في قطاع المواصلات البرية واستخدامات أخرى، لتبني السيارات التي تعمل بالكهرباء والوقود البديل.

وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، : «يظل النفط واحداً من المكونات المهمة في استخدامات الطاقة، إلا أن مصروفات رأس المال في الهند تتجه نحو الوقود البديل من غاز وطاقة متجددة وتقنيات مثل السيارات الكهربائية. ولا شك في أن السوق الهندية تمر بمرحلة تغيير جوهري».