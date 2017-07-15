الطاقة الشمسية تتفوق على «النووية» في بريطانيا

ترجمة: حسونة الطيب

شكلت الطاقة الشمسية ما يقارب الـ 25% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة، في رقم قياسي تفوق على إجمالي إنتاج ثمانية مفاعلات نووية في البلاد. وشهد الفصل الذي كادت السحب تسجل فيه غيابا كبيرا في مختلف أرجاء بريطانيا، ارتفاعا في نسبة توليد الطاقة الشمسية، بلغت نحو 8.7 جيجا واط، أو ما يساوي 24.3% من الإنتاج العام، مقارنة بنحو 23% للطاقة النووية.

ويعكس الارتفاع الأخير، زيادة في معدل استهلاك الطاقة الشمسية في البلاد، خاصة في الأجزاء الجنوبية المشمسة، مدعومة بالمساعدات الحكومية وانخفاض في أسعار الألواح الشمسية وصل إلى 80% منذ العام 2009.

وعند إضافة طاقة الرياح والكتلة والكهرومائية، تم توليد ما ناهز 40% من كهرباء المملكة المتحدة من الطاقة المتجددة، متفوقة على نسبة 30% للغاز وأخرى ضئيلة لا تتجاوز سوى 1.4% للفحم.

وتعزز الزيادة في نسبة الطاقة المتجددة، الجهود التي تبذلها بريطانيا للتصدي للتغير المناخي واحتدام المنافسة في مولدات الكهرباء التقليدية، في وقت تراجعت انبعاثات الكربون بنحو 6% خلال السنة الماضية.