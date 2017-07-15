محللون: أرباح الشركات ترفع مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

توقع محللون أن تواصل أسواق المال المحلية موجة ارتفاعها مدفوعة بنتائج إيجابية لأرباح الشركات التي بدأت في الإعلان عن بياناتها المالية.

وأضافوا أن ثقة المستثمرين ارتفعت في الأسهم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سينعكس على ضخ مزيد من السيولة، ما ينشط الأسواق.

وبينوا أن تراجع أسهم الشركات رفع جاذبيتها، خاصة للمستثمرين الأجانب، منوهين إلى أن عمليات الاكتتاب المقبلة ستُنشط الأسواق.

وحققت أسواق المال بالدولة مكاسب بقيمة 22 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، توزعت على 12 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و10 مليارات درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بدعم من قطاعي البنوك والاتصالات في أبوظبي والعقار بدبي.