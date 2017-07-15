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بدعم من زيادة ثقة المستثمرين

محللون: أرباح الشركات ترفع مكاسب الأسهم المحلية
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تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

توقع محللون أن تواصل أسواق المال المحلية موجة ارتفاعها مدفوعة بنتائج إيجابية لأرباح الشركات التي بدأت في الإعلان عن بياناتها المالية.

وأضافوا أن ثقة المستثمرين ارتفعت في الأسهم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سينعكس على ضخ مزيد من السيولة، ما ينشط الأسواق.

وبينوا أن تراجع أسهم الشركات رفع جاذبيتها، خاصة للمستثمرين الأجانب، منوهين إلى أن عمليات الاكتتاب المقبلة ستُنشط الأسواق.

وحققت أسواق المال بالدولة مكاسب بقيمة 22 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، توزعت على 12 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و10 مليارات درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بدعم من قطاعي البنوك والاتصالات في أبوظبي والعقار بدبي.

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب في القيمة السوقية بقيمة 123 نقطة عند مستوى الإغلاق 4518 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 4395 نقطة إغلاق نهاية الأسبوع الذي سبقه. ... المزيد
     
 

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