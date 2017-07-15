للمرة الأولى.. فلل سكنية للإيجار في جزيرة الريم

سيد الحجار (أبوظبي)

طرحت شركة ريم للاستثمار مؤخراً مشروع «فلل نالايا» على الشاطئ الجنوبي لمشروع نجمة أبوظبي في جزيرة الريم، وهو المشروع الذي يضم 42 فيلا فاخرة بإطلالة مائية على الشاطئ الذي تبلغ مساحته 16 مليون قدم مربعة.

وتبدأ أسعار تأجير الفلل في المشروع من 250 ألف درهم سنوياً للوحدات المؤلفة من 4 غرف، والتي تتراوح مساحتها بين 3300 و4500 قدم مربعة، فيما تبدأ إيجارات الفلل ذات الخمس غرف، بمساحة 5 آلاف قدم مربعة من 350 ألف درهم سنوياً، وصولاً لنحو 425 ألف درهم سنوياً للوحدات ذات الإطلالة الشاطئية المميزة.

وقال متعاملون ومسؤولون في شركات التسويق العقاري في أبوظبي لـ«الاتحاد» إن طرح فلل سكنية للإيجار في جزيرة الريم، يسهم في تنوع المعروض السكني فيها، ما يوفر خيارات متنوعة أمام العملاء، فضلاً عن تعزيز الفرص الاستثمارية في الجزيرة، ومن ثم تشجيع المزيد من المطورين على طرح مشاريع نوعية هناك.

وقال عمار ناصر الدين المدير العام لشركة بيور هوم العقارية، إن هناك طلباً على استئجار الوحدات السكنية في الريم، موضحاً أن الجزيرة شهدت مؤخرا للمرة الأولى طرح فلل متكاملة للإيجار، حيث سبق قبل ذلك طرح وحدات تاون هاوس فقط، لا سيما في مشروع المارينا سكوير.