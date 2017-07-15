أسعار الذهب على تراجعها

واشنطن (د ب أ)

سجلت أسعار الذهب تراجعاً بسيطاً خلال تعاملات أمس الأول، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في ظل تجاوب محدود مع شهادة «جانيت يلين» رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن مستقبل السياسة النقدية. يأتي ذلك فيما قالت «يلين»: «سيكون من الصعب للغاية الوصول بمعدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 3%، وفقاً للمستهدف الذي حدده الرئيس دونالد ترامب». وقد أكد رئيس مجلس احتياط دالاس هذه التصريحات، مشيراً إلى أن معدل التضخم المنخفض، مبرر لاستمرار أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس احتياط دالاس، إن «في الوقت الراهن تتراوح أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بين 100 و125 نقطة أساس. وأنا أود رؤية المزيد من الأدلة التي تشير إلى تحقيق تقدم نحو معدل التضخم المستهدف بالنسبة لنا، وهو 2% على المدى المتوسط».