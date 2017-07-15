«السفر العالمي»: 5% مساهمة السياحة في اقتصاد الإمارات سنوياً

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن تنمو مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، بمعدل 5.1% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تفوق النمو المتوقع للاقتصاد الوطني الذي سيرتفع بمعدل 4.6% سنوياً.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المجلس، أن مساهمة قطاع السفر والسياحة المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، بلغت العام الماضي 159.1 مليار درهم، بحصة 12.1%، ومن المتوقع أن ترتفع 2.9% هذا العام إلى 163.8 مليار درهم، على أن تنمو سنوياً بمعدل 4.9% حتى 2027، لتصل إلى 264.5 مليار درهم، حسب بيانات المجلس الذيبين أن كل مليون دولار يتم إنفاقه في القطاع السياحي، يدعم 10 وظائف، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني للدولة، تفوق إنفاق المبلغ نفسه في قطاعات أخرى مثل المصارف والصناعات التعدينية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وأشارت البيانات إلى أن إنفاق هذا المبلغ في قطاع الخدمات المصرفية من شأنه أن يدعم 8 وظائف، فيما يدعم 6 وظائف في قطاع الاتصالات، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع السياحي ودوره المهم في الاقتصاد الوطني في الدولة.

يذكر أن القطاع السياحي ساهم في إيجاد 317.5 ألف وظيفة مباشرة في الإمارات العام الماضي، أي 5.4% من إجمالي الوظائف، ومن المتوقع أن ينمو 2.3% هذا العام، وأن ينمو سنوياً بمعدل 2.4% حتى 2027، وحول الوظائف غير المباشرة، فإن القطاع أوجد 617.5 ألف وظيفة العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو 1.8% العام الجاري ليصل إلى 628.5 ألف وظيفة، على أن ينمو 2% سنوياً حتى 2027.