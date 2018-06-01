الأسد يهدد بصدام عسكري مع «قسد» والقوات الأميركية

عواصم (وكالات)

أثار الرئيس السوري بشار الأسد احتمال الصدام مع القوات الأميركية في بلاده، ما لم تأخذ الولايات المتحدة «العبرة من العراق» وترحل عن سوريا سريعاً، قائلاً إن «المشكلة الوحيدة المتبقية هي قوات سوريا الديمقراطية» وحدد أنه سيتعامل معها عبر خيارين: «الأول فتح الأبواب أمام المفاوضات معها.. وإذا لم تستجب لذلك، سيلجأ إلى الخيار الثاني وهو تحرير تلك المناطق بالقوة».

وبحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في موسكو أمس، الوضع على الحدود السورية الأردنية، وقبالة الجولان المحتل، بتركيز على مسألة سحب الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» من منطقة جنوب غرب سوريا.