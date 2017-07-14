«مايكروسوفت» تتخلى عن نظامها لتشغيل الهواتف الذكية

أ ف ب

تخلت «مايكروسوفت» عن نظامها لتشغيل الهواتف الذكية «ويندوز فون»، واضعة حداً لسعيها إلى منافسة نظام «أندرويد» من «غوغل» و«آي. أو. أس» من «آبل» لتركز بالتالي على نظام «ويندووز 10» وخدمات الحوسبة السحابية.

وفي نهاية 2016، كانت «مايكروسوفت» قد كشفت في ملاحظة عابرة على موقعها الإلكتروني أنها ستتوقف عن تحديث النسخة الأخيرة من هذا النظام الصادرة سنة 2014 تحت اسم «ويندوز فون 8.1» اعتبارا من 11 يوليو 2017.

وكانت المجموعة قد أطلقت سنة 2010 هذا النظام الخاص بالهواتف الذكية، لكنها تأخرت كثيراً على الأرجح لتلتحق بركب «آبل» و«غوغل» اللتين تزودان 99% من الهواتف الخلوية في العالم بنظاميهما.

وبحسب مجموعة «آي. دي. سي» للأبحاث، تمتلك «غوغل» («أندرويد») 85,1% من الحصص في السوق، في مقابل 14,7% لـ«آبل» («آي أو أس») والجزء الضئيل المتبقي يعود لـ«ويندوز فون».

ولم ينجح «ويندوز فون» فعلاً في استقطاب قاعدة واسعة من المستخدمين، خصوصاً بسبب قلة التطبيقات التي تتماشى مع هذا النظام، إذ يفضل المطورون التركيز على «أندرويد» و«آي. أو. أس».