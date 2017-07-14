..ويستمر الغراب في إبهار العالم بمقدرته الذهنية!

أ ف ب

أظهرت تجارب، نشرت خلاصاتها في مجلة «ساينس» العلمية الأميركية، أن الغربان لديها القدرة مثل الإنسان على استباق الأحداث، وهي وظيفة إدراكية معقّدة.

وكانت دراسات أعدت في الأعوام الخمسة عشر الماضية أظهرت أن لهذه الطيور القدرة الذهنية على استخدام أدوات للحصول على الطعام، وأيضاً لتخزينه.

لكن الدراسات الأخيرة المنشورة خلاصاتها في «ساينس» كشفت عن قدرات ذهنية أكثر تعقيدا، مثل رفض مكافأة ما أملاً بالحصول على مكافأة أكبر لاحقاً.

ونص القرآن الكريم على أن الغراب هو من علم ابن آدم أن يدفن آخاه بعد أن قتله ولم يعرف كيف يتصرف بجثته.

ولأن علوم التطور لا تشير إلى أي صلة بين الإنسان والقرود من جهة وهذه الطيور من جهة ثانية منذ أكثر من 300 مليون سنة، يرجّح العلماء أن القدرات الإدراكية لديها تطورّت بشكل منفصل.