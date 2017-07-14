الإمارات: نتضامن مع الهند ضد الإرهاب

أبوظبي، نيودلهي (وام ووكالات)

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي في ولاية جامو وكشمير. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن الدولة مع جمهورية الهند الصديقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي. واصفة هذه العملية الإرهابية بأنها جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين. ودعت دول العالم كافة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وقد قتل ستة من زوار معبد هندوسي وأصيب 12 في تبادل النار بعد هجومين شنهما إرهابيون على الشرطة.