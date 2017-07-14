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%100 زيادة في تكلفة الطيران الخاص بقطر
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تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017

 محمد شمس الدين (أبوظبي)

قال علي النقبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن المقاطعة الاقتصادية من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، كان له تأثيره الكبير على الاقتصاد القطري، ولا سيما في جانب قطاع الطيران الذي بات يلعب دوراً محورياً في نهضة اقتصاد أي دولة في العالم، نتاجاً لترابط قطاعات التجارة والخدمات والسياحة».

وقال النقبي: «إن الطيران الخاص بات يمثل عصباً أساسياً في تطور الأعمال، وجذب الاستثمارات والمستثمرين»، مؤكداً أن الطيران الخاص المتعلق بالطبقة الثرية في قطر لن يتأثر كثيراً، بيد أن التأثير الأكبر بالنسبة للطيران الخاص سيكون متعلقاً بطبقة رجال الأعمال وكبار المستثمرين الذين يستخدمونه  لإنهاء الصفقات والتنقل.

وأفاد بأن ملاك الطائرات الخاصة في قطر سيواجهون زيادة التكلفة ووقتاً ضائعاً، نتيجة لإغلاق الخطوط والممرات الجوية التقليدية والمباشرة مع الدول المقاطعة لقطر.

وقال: «إنه يوجد في قطر حالياً شركة واحدة للطيران الخاص هي شركة حكومية، حيث تم إغلاق جميع الشركات الأجنبية سابقاً، وستتعرض هذه الشركة أو بدأت بالفعل التعرض لضغوط كبيرة».

وأضاف النقبي أنه نتاجاً لذلك الوضع، فإن قطر باتت تتعرض إلى خسائر كبيرة، إذ على سبيل المثال فإن الرحلة الواحدة للطيران الخاص التي كانت تطير من قطر إلى لندن، والتي كانت تبلغ تكلفتها 70 ألف دولار، فإنها ستناهز في ظل المقاطعة وإغلاق الحدود الجوية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب 140 ألف دولار. ... المزيد
     
 

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