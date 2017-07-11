14 قتيلاً باعتداء انتحاري في الكاميرون

ياوندي (أ ف ب)

قتل 14 مدنياً على الأقل، وأُصيب ثلاثون آخرون بجروح ليل الأربعاء الخميس، في هجوم مزدوج في وازا في أقصى شمال الكاميرون، حيث تتكثف الهجمات المنسوبة إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وقال مسؤول إداري في وازا رفض الكشف عن هويته في اتصال من ياوندي: «إن الحصيلة كبيرة: 16 قتيلاً، هم 14 مدنياً، والانتحاريان، ونحو ثلاثين جريحاً».

وتابع المسؤول: «إن انتحاريين دخلا إلى مكان مملوء بالمطاعم وأكشاك الاتصال الهاتفي والحانات، وفجرا حزاميهما الناسفين».

وتؤوي مدينة مورا مقر قيادة القطاع الأول للقوة المتعددة الجنسيات المشتركة، وهي تحالف إقليمي ضد بوكو حرام.

كما أنها تؤوي قاعدة مهمة لوحدة المدفعية في الجيش الكاميروني التي ساهمت في تقهقر المسلحين الإسلاميين.