مئات المسلمين الروهينجا يطالبون «الجنائية» بالعدالة

لاهاي (رويترز)
قال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية أمس إن مئات المسلمين الروهينجا من ضحايا العنف في ميانمار ناشدوا قضاة المحكمة منح ممثلي الادعاء الولاية القضائية للتحقيق في عمليات ترحيل من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة.
وليس للمحكمة، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولاية قضائية تلقائية للعمل في ميانمار لأنها ليست عضواً فيها لكن المدعية العامة للمحكمة طلبت في أبريل من المحكمة النظر في أزمة الروهينجا وإجراء محاكمة محتملة من خلال بنجلاديش وهي عضو في المحكمة.
|
وقالت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إن ما يقرب من 700 ألف من الروهينجا فروا منذ أغسطس من حملة أمنية للجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وروى لاجئون وقائع قتل واغتصاب وإحراق على نطاق واسع وشبهت بعض الدول الأوضاع هناك بالتطهير العرقي الذي حدث في حروب البلقان في التسعينيات.
|