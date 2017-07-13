تركيا: اعتقال 44 مشتبهاً بالإرهاب بينهم مخططون لتفجيرات

اسطنبول (وكالات)

قال واصب شاهين حاكم مدينة اسطنبول أمس، إن الشرطة التركية اعتقلت 44 مشتبهاً بهم في عمليات لمكافحة الإرهاب، بينهم مخططون لهجومين انتحاريين استهدفا المدينة في العام الماضي. وفجر انتحاري نفسه كما انفجرت سيارة مجهزة بعبوة ناسفة خارج استاد بشيكطاش لكرة القدم في وسط اسطنبول في 10 ديسمبر مما أسفر عن مقتل 44 شخصاً وإصابة 155.

وقال حاكم اسطنبول للصحفيين «أحد المشتبه بهم المعتقلين في العملية تولى الاستطلاع قبل ديسمبر عام 2016 وقفز من السيارة (المفخخة) ولاذ بالفرار قبل وقت قصير من تفجيرها».

ووصف المعتقل الثاني بأنه المخطط لهجوم في يوليو 2016 على حافلة لرجال الشرطة أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم مدنيون ورجال شرطة وإصابة 36. وأعلن صقور حرية كردستان، المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، المسؤولية عن الهجومين.

من جهة أخرى، قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الشرطة التركية اعتقلت أمس منتج فيلم يروي قصة حياة الرئيس رجب طيب إردوغان بتهمة وجود صلات تربطه بالداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي. ويأتي اعتقال علي أفجي بعد يوم على بدء عرض لقطات دعائية عن الفيلم الجديد الذي يحمل اسم «الصحوة» على وسائل التواصل الاجتماعي ويدور حول محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. وتجري الترتيبات لإحياء ذكرى الانقلاب يوم السبت الذي قتل فيه 249 شخصاً.