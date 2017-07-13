ترامب في باريس: نواجه تهديدات من أنظمة تمول الإرهاب

باريس (وكالات)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك أمس في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إننا نواجه تهديدات من قيادات وأنظمة في العالم ممن يمولون الإرهاب ويدعمونه. وأضاف ترامب أن علاقة أميركا مع فرنسا أقوى من أي وقت مضى. ولفت الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تؤكد التزامها بهزيمة الإرهاب.

وأشار ترامب إلى دعم حكومة العراق للمحافظة على ما تم إنجازه. &rlmوأكد «نسعى للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا».

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أنه عقد مباحثات طويلة مع ترامب شملت مكافحة الإرهاب. وأضاف ماكرون «اتفقنا على متابعة العمل المشترك في سوريا والعراق»، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال لإنشاء خريطة طريق أممية لما بعد الحرب في سوريا.

وأكد ماكرون أنه لا خلاف مع واشنطن حول مكافحة الإرهاب. وقال «غيرنا عقيدة فرنسا حول سوريا للوصول إلى حل سياسي شامل». وشدد الرئيس الفرنسي على أن أي استخدام للسلاح الكيماوي في سوريا سنقوم برد مباشر على المخازن. وأضاف أن فرنسا لن تضع رحيل بشار الأسد شرطاً للوصول إلى حل سياسي.