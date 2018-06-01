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بومبيو يؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو عقد قمة.. وكيم يستقبل لافروف في بيونج يانج

ترامب: المحادثات مع كوريا الشمالية «إيجابية جداً»
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تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المحادثات مع كوريا الشمالية في نيويورك إيجابية جداً وإنه يتوقع أن يتوجه وفد من بيونج يانج إلى واشنطن اليوم الجمعة لتسليمه رسالة من الزعيم كيم جونج أون. وقال ترامب أثناء مغادرته قاعدة أندروز المشتركة في رحلة إلى هيوستون «أتطلع لرؤية ما في الرسالة». وعند سؤاله عما إذا كان هناك اتفاق يتبلور، قال ترامب «أعتقد أنه سيكون إيجابياً جداً.. الاجتماعات إيجابية جداً».

وقال ترامب، إن الأمر قد يتطلب أكثر من لقاء مع كوريا الشمالية للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية، وإنه يود أن تفكك بيونج يانج برنامجها النووي بأسرع ما يمكن في ظل أي اتفاق.

وفي مقابلة وجيزة مع رويترز على متن طائرة الرئاسة لدى توجهه إلى تكساس للمشاركة في فعاليات لجمع التبرعات.

قال ترامب إنه لا يزال يأمل أن تعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية في 12 يونيو بسنغافورة. وأضاف أن المبعوث الكوري الشمالي كيم يونج شول سيلتقي به على الأرجح اليوم الجمعة في البيت الأبيض بعد أن يختتم المسؤول الكوري الشمالي اجتماعاته مع وزير الخارجية مايك بومبيو في نيويورك.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه واثق من أن المحادثات مع مسؤولي كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح نحو عقد قمة مشيراً إلى أن مبعوثاً كورياً سيتوجه إلى واشنطن لتسليم رسالة شخصية من الزعيم كيم جونج أون للرئيس دونالد ترامب. ... المزيد
     
 