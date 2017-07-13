الجروان يوقع والأمم المتحدة مذكرة لغرس التسامح ونبذ التطرف

أحمد شعبان (القاهرة)
وقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس التأسيسي للمجلس العالمي للتسامح والسلام، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في المقر الرئيس للمنظمة الدولية في نيويورك، بهدف التعاون وبناء شراكات دولية لغرس قيم التسامح وثقافته ونبذ التطرف، وتعزيز الجهود الدبلوماسية الوقائية، ودعم المبادرات الشبابية الإقليمية والدولية، وإطلاق جائزة كبرى، من أجل المساهمة في حماية السلام الدولي. وقع الاتفاقية عن الأمم المتحدة كوابينا أوسي دانكوا، مدير إدارة الحوكمة والعلاقات المتعددة الأطراف في مقر صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك، مؤكداً على دعم المنظمة لتوجهات المجلس ورئيسه وسعيها للعمل معه من أجل نشر قيم التسامح والسلام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار للتعاون يعمل من خلاله المجلس العالمي للتسامح والسلام والصندوق الأممي للسكان، لتوطيد وتطوير تعاونهما في المجالات المشتركة، والعمل معاً من أجل دعم إنشاء وتطوير المجلس، وتعزيز قدراته الفنية والمساهمة في تصميم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية في مجالات التسامح والسلام. كما تهدف إلى تنفيذ برامج وفعاليات ومؤتمرات مشتركة لتعزيز التسامح والسلام والأمن على كافة الأصعدة وخاصة الشباب، فضلاً عن الإشراف المشترك على جائزة دولية كبرى للتسامح والسلام.
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