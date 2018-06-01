استحواذ قطر على شركة شوكولاتة كبرى يسبب «أزمة وجودية» في بلجيكا

دينا محمود (لندن)

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية النقاب عن أن حالةً من الغضب تسود بلجيكا في الوقت الراهن، بعد استحواذ النظام القطري على إحدى كبريات شركات تصنيع الشوكولاتة في البلاد، وهو ما أثار انزعاجاً واسع النطاق في الأوساط الثقافية والإعلامية في بروكسل، التي تعتبر هذا النوع من الحلوى إحدى السمات المُميزة للثقافة البلجيكية في العالم بأسره.

الصفقة التي أشعلت غضب البلجيك، تتعلق بشراء القطريين مزيداً من الأسهم في شركة «جالير»، التي تُوصف بأنها تُصَنِّع أجود أنواع الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة، والتي تسلل إليها المستثمرون القطريون في عام 2006 عبر شراء حصةٍ من أسهمها، لكنها كانت آنذاك أقل من عتبة الـ 50%، التي تعطيهم القول الفصل في إدارة شؤون الشركة.

غير أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت النقاب عن أن النظام الحاكم في الدوحة صار يستحوذ الآن على «أغلبيةٍ حقيقيةٍ» من أسهم الشركة التي تأسست في مدينة لياج عام 1976 على يد «جون جالير»، الذي تحمل تلك المؤسسة اسم جده، صانع الحلوى البلجيكي البارز في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقالت «الجارديان» - في تقريرٍ لمراسلها من بروكسل «دانييل بوفي» - إن الاستحواذ القطري الأخير، على أحد «الأوجه البارزة للمشهد (الثقافي والحضاري) البلجيكي، من قبل الأسرة الحاكمة في قطر، سبَبَ ما يمكن تسميته أزمةً ذات طابعٍ وجودي»، في هذا البلد الأوروبي الصغير.