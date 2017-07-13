التحالف يواصل بناء الجيش اليمني



تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017 عدن (الاتحاد) تواصل قوات التحالف العربي إسناد الجهود اليمنية لإعادة بناء جيش وطني عبر تخريج دفعات أمنية مؤهلة بقدرات عالية للمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. وشهدت مدينة عدن أمس حفل تخرج الكتيبة الثانية احتياط من قوات الحزام الأمني، والتي تبلغ قوامها 367 جندياً سيتم توزيعهم على المربعات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة عدن خلال الفترة القادمة. والحفل الذي حضره عدد من قيادات قوات التحالف العربي في عدن ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقائد قوات الحزام الأمني ناصر الشوحطي ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع شهد تقديم عروض قتالية وعسكرية عكست مدى الجاهزية القتالية العالية. وفي ختام الحفل كرمت القوات المسلحة الإماراتية نائب لخشع بدرع تذكارية تحمل اسم القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تكريم عدد من الجنود المتميزين من الخريجين.