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الجيش اليمني يحرز تقدماً في محافظة الجوف

القوات السعودية تقتل 20 حوثياً حاولوا اختراق الحدود
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تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017

عقيل الحلالي (صنعاء)

نفذت القوات السعودية في منطقة جازان الليلة قبل الماضية، عمليات عسكرية على مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح في مديرية حرض اليمنية التي تبعد عن الحدود السعودية قرابة 9 كم.

وبدأت القوات السعودية استهدافها عبر مدفعياتها، بعد أن رصدت من خلال الكاميرات الحرارية، تحركات الميليشيات نحو الحدود السعودية، في محاولة لاختراق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، لفتح جبهة عسكرية جديدة لإطلاق القذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية.

وأفاد مراسل «العربية» أن الميليشيات أطلقت عدة قذائف استقرت في مناطق غير مأهولة بالسكان قبل تحركهم باتجاه الحدود السعودية.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية استطاعت قتل ما يزيد على 20 عنصراً من الميليشيات وإصابة آخرين، وتدمير معاقل كانت تتحصن فيها الميليشيات.

وأحرز الجيش اليمني تقدما جديدا في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن وذلك بعد أن &rlmفرض سيطرته على عدد من المواقع التي كانت العناصر الانقلابية تتمركز فيها في سلسلة حام &rlmالجبلية شمالي مديرية المتون.&rlm ... المزيد
     
 