القوات السعودية تقتل 20 حوثياً حاولوا اختراق الحدود

عقيل الحلالي (صنعاء)

نفذت القوات السعودية في منطقة جازان الليلة قبل الماضية، عمليات عسكرية على مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح في مديرية حرض اليمنية التي تبعد عن الحدود السعودية قرابة 9 كم.

وبدأت القوات السعودية استهدافها عبر مدفعياتها، بعد أن رصدت من خلال الكاميرات الحرارية، تحركات الميليشيات نحو الحدود السعودية، في محاولة لاختراق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، لفتح جبهة عسكرية جديدة لإطلاق القذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية.

وأفاد مراسل «العربية» أن الميليشيات أطلقت عدة قذائف استقرت في مناطق غير مأهولة بالسكان قبل تحركهم باتجاه الحدود السعودية.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية استطاعت قتل ما يزيد على 20 عنصراً من الميليشيات وإصابة آخرين، وتدمير معاقل كانت تتحصن فيها الميليشيات.