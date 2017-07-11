خمسة مبدعين يتألقون في بيت شعر الخرطوم



تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017 الشارقة (الاتحاد) في أمسية شعرية متنوعة، نظمها بيت الشعر في الخرطوم أمس، تألق الشعراء عثمان بشرى، ومحمد المظلي، ومحمد نقد الله، ومناهل فتحي، ود. مرتضى الطاهر، مقدمين مشروعهم الشعري في القصيدة الشعبية من جانب، وفي القصيدة الفصحى من جانب آخر، بحضور مثقفين سودانيين، وعدد من رواد البيت. قدّمت الأمسية نائب مدير بيت الشعر، ابتهال تريتر، وسلّطت الضوء على سير الشعراء الأدبية، واستطلعت نتاجهم الشعري في القصيدتين العامّية والفصحى، واقتطفت في الوقت نفسه من قصائدهم، ليتعرف الجمهور إلى الشعراء الخمسة. وعكست قصائد الأمسية أصوات الشعراء، حيث لكل شاعر صوته الخاص، إن على المستوى الفني أو المضموني، فضلاً عن حضور التجربة الشابة من خلال المظلي ونقد الله، اللذين يقدمان صورة واضحة لما يحمله الشباب للشعر، معتقدين فيه مؤمنين بقضيته. فيما قدم د. مرتضى الطاهر الأكاديمي في جامعة النيلين، قصائده التي زاوجت بين الواقع والخيال. أما الشاعرة مناهل فتحي فجسدت في قصيدتها جمال الأنوثة في كبريائها المهيب: أنا ما أتيتك كي أدوزن في ربا عينيك أغنية الرجوع أنا ما أتيتك نادمة فأنا التي سنَّت قوانين الإباء وبددت سنن الخضوع.