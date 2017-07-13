الإمارات ضيف شرف مهرجان المسرح القومي في مصر

الشارقة (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، في إطار برنامج احتفائي بالتجربة المسرحية الإماراتية تنظمه إدارة المهرجان المصري، متضمناً ندوة حول مسارات المسرح المحلي إضافة إلى عرض مسرحي تقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، على ما قاله بيان صحفي صدر أمس، موضحاً أن مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة أحمد بورحيمة سيشارك في المهرجان، استجابة لدعوة تلقاها من رئيس المهرجان المصري الناقد حسن عطية، عقب اجتماع جمعهما في الدورة الماضية من أيام الشارقة المسرحية، بهدف مد الجسور بين المسرحين الإماراتي والمصري وتبادل الخبرات والمعارف.

ويصل وفد مسرح الشارقة الوطني إلى القاهرة صباح اليوم (الجمعة 14 يوليو) ويقدم عرضه مساء غد السبت في مسرح المتروبول، فيما ستنظم الندوة في الفترة الصباحية من اليوم ذاته.

وتضيء الندوة، التي ستنظم في جلستين، ماضي وراهن المسرح الإماراتي، من مداخل عدة، ويتحدث فيها إلى جانب بورحيمة، حميد سمبيج وعبد الله مسعود ومحمد العامري.

وتشارك فرقة مسرح الشارقة الوطني في المناسبة، بمسرحية «اسكوريال» من تأليف الكاتب البلجيكي ميشيل دغيلدرود وإخراج حميد سمبيج، وتمثيل عبد الله مسعود ورائد الدالاتي.

وكان فريق العمل الذي أنتج حديثاً وقدم في الدورة الماضية من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي (فبراير 2017)، انخرط في بروفات مكثفة خلال الأيام الماضية في معهد الشارقة للفنون المسرحية، تحضيراً لمشاركته الجديدة. يشار إلى أن فعاليات المهرجان تقام من 13 إلى 27 يوليو بمشاركة 30 عرضاً، 19 عرضاً في المسابقة الرسمية و11 عرضاً في قسم العروض المختارة إضافة إلى عرض من دولة الإمارات ضيف الشرف.

وتحمل هذه الدورة اسم الناقدة والأكاديمية الراحلة نهاد صليحة التي توفيت في يناير عن 71 عاماً.