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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في حجة

انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة
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تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018

صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)

بدأ مسلحو ميليشيات الحوثي الإيرانية الانسحاب من مدينة الحديدة، حيث أظهرت صور حصرية حصلت عليها «سكاي نيوز عربية»، عربات تحمل العشرات من عناصر الميليشيات تفر من المدينة.

وظهرت في الصور العربات، وهي محملة بالمسلحين المتمردين وهم يفرون من المدينة، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى أحضان الشرعية.

وبدت بعض شوارع الحديدة، خاصة شارع صنعاء وشارع الكيلو 16، خالية من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين، والتي كانت في الماضي تتعرض للمواطنين والشاحنات.

وأصبحت قوات المقاومة المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية على أبواب الحديدة، بعدما ألحقت بميليشيات الحوثي خسائر كبيرة على مدى الأيام القليلة الماضية، في جبهة الساحل الغربي.

وباتت المواقع الاستراتيجية في الحديدة، لا سيما الميناء والمطار، في مرمى الرشاشات الخفيفة لقوات الجيش الوطني اليمني، بعد أن كانت لا تطالها سوى الضربات الموضعية الدقيقة لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية. ... المزيد
     
 