«جمارك» إسبانيا تفتش يخت رونالدو

مدريد (د ب أ)

كشفت هيئة الجمارك الضريبية الإسبانية عن أنها قامت بتفتيش يخت كان على متنه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.

وأفادت مجلة «أولا» الإسبانية بأن لاعب النادي الملكي كان يقضي عطلة في جزيرة فورمينتيرا الإسبانية بصحبة خطيبته، جورجينيا رودريجيز، وبعض أفراد عائلته ومجموعة من الأصدقاء على متن يخت مؤجر عندما قامت عناصر تابعة لهيئة الجمارك، باعتلاء اليخت من أجل تفتيشه.

وذكرت المصادر التابعة لهيئة الجمارك الإسبانية، أن عمليات التفتيش تلك تأني ضمن أعمالها الروتينية التي تقوم بها عادة على متن القوارب التي تجوب مختلف السواحل في إسبانيا، وأنها موجهة بشكل حصري لملاك هذه القوارب ولا علاقة للمستأجرين بهذا الموضوع.

وتهدف السلطات من وراء عمليات التفتيش المذكورة إلى التأكد من أن اليخوت والقوارب المخصصة للإيجار تستخدم في هذا الغرض بالفعل، حيث يتمتع مالكوها في هذه الحالة بالإعفاء الضريبي.

وأوضحت مجلة «أولا» أن النجم البرتغالي ظل صامتاً طوال أعمال التفتيش، وأن أحد أفراد عائلته هو من تولى مهمة التحدث مع مسؤولي هيئة الجمارك، وقدم لهم جميع الوثائق التي كانوا يرغبون في الاطلاع عليها.