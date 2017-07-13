ميسي: سمعة فالفيردي جيدة

طوكيو (د ب أ)

يتطلع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعمل تحت قيادة ارنستو فالفيردي المدرب الجديد لبرشلونة الإسباني، أملا في حصد المزيد من الألقاب مجددا في الموسم الجديد بعد مسيرة محبطة للنادي الكاتالوني في الموسم الماضي انتهت بالتتويج فقط بلقب كأس ملك إسبانيا.

وتحدث ميسي خلال مراسم الإعلان عن الراعي الجديد لقميص برشلونة «راكوتن» وهي شركة إلكترونية يابانية، مشيرا إلى أنه لم يلتق فالفيردي بعد «لكن المدرب لديه سمعة جيدة للغاية».

وأوضح ميسي الذي جدد مؤخرا عقده مع برشلونة حتى 2021 «أتطلع حقا للقاء المدرب الجديد والجهاز المعاون له، وأن أستمتع بالموسم الجديد وتقديم قصارى جهدي».

وأشار ميسي «فالفيردي أثبت بالفعل مدى كفاءته التدريبية، دائما نبدأ الموسم الجديد بأهداف واضحة، هذا لأننا برشلونة، وأتمنى أن نتمكن من حصد كل الألقاب هذا العام».

وتولى فالفيردي تدريب برشلونة قادما من اتلتيك بيلباو، خلفا للمدرب السابق لويس إنريكي.

وعاش برشلونة تجربة محبطة في الموسم الماضي، حيث حل ثانيا في الدور الإسباني خلف البطل ريال مدريد وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد اتلتيكو مدريد، مكتفيا بالفوز بلقب كأس ملك إسبانيا.

وبدأ المعسكر التدريبي لبرشلونة تحت قيادة فالفيردي، ولكن ميسي ونيمار وجيرارد بيكيه واردا توران سينضموا للمعسكر في مرحلة لاحقة، حيث توجهوا جميعا إلى طوكيو للمشاركة في مراسم الإعلان عن الراعي الجديد لقميص برشلونة «راكوتن».