قرقاش: إرادة القيادة السعودية والإماراتية تحرّك الجبال الشامخة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن فخره واعتزازه بجيش الإمارات ومهنيته وشجاعته وشرفه، مؤكداً أن القوات المسلحة الإماراتية الباسلة هي حصيلة رؤية واعية، وعمل شاق، قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر جهدٍ مستمر، وأن تضحياتهم ضمن التحالف العربي هو الرقم الصعب الذي لم يتوقعه الحوثي.

وقال معاليه في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس: «ونحن نتابع التقدم الملحمي تجاه الحديدة لنا الحق أن نفخر بجيش الإمارات، ضباطاً وجنوداً، مهنية وشجاعة وشرف، جعلهم شريكاً أساسياً في التحالف العربي الذي تقوده الرياض في دحره للانقلاب الحوثي، أداء أبناء الإمارات مصدر فخر واعتزاز».

وأضاف معاليه: «قواتنا المسلحة الباسلة حصيلة رؤية واعية وعمل شاق، قاده الشيخ محمد بن زايد، عبر جهد مستمر وتخطيط متواصل، ويبقى أن شجاعة أبنائنا وتضحياتهم، ضمن التحالف العربي، هو الرقم الصعب الذي لم يتوقعه الحوثي، وهو يجتاح الدولة عبر انقلابه المشؤوم».

وأردف قائلاً: «كلمات لا بد منها لمن يعمل للنيل من إنجاز التحالف العربي، ولمن يسعى للإساءة للسعودية أولاً وللإمارات ثانياً، موقعنا الظافر في المعركة اليوم حصيلة التضحيات المشتركة، ولن يسرق الإنجاز والفرحة الانتهازي والحاقد والجاحد».

وأكد معاليه أن «امتحان اليمن كان ويبقى عسيراً، ولكنه الابتلاء الذي لا خيار دون مواجهته، مشيراً إلى أن الأيام تثبت صواب قرار الحزم، وأن إرادة القيادة السعودية ومساندة القيادة الإماراتية تحرّك الجبال الشامخة، ابشروا فالنصر قريب».