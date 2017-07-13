لندن (د ب أ)

يلتقي اليوم السويسري روجيه فيدرر التشيكي توماس بيرديتش، فيما يواجه الأميركي سام كويري الكرواتي مارين سيليش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في صراع يخوضه الأقوياء بعد أن تأهلوا على حساب نجوم كبار في الطريق إلى النهائي الذي يقام الأحد المقبل.

وشهدت مباريات نصف النهائي سحرا قدمه فيدرر وهو يحتفل بمباراته رقم 100 في البطولة، وسعادة كويري الذي أزاح آندي موراي حامل اللقب، وكذلك معاناة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد انسحابه من مباراته أمام التشيكي توماس برديتش بسبب الإصابة.

وقدم فيدرر، الذي سيبلغ من العمر 36 عاماً الشهر المقبل، أفضل مبارياته في البطولة أمام منافسه الكندي صاحب ضربات الإرسال القوية، والذي أطاح بالأستاذ السويسري من الدور قبل النهائي في العام الماضي.

ولم يخسر فيدرر أي مجموعة في بطولة هذا العام وبات المرشح الأوفر حظاً لنيل اللقب للمرة الثامنة خاصة بعد خروج حامل اللقب إندي موراي إضافة لنوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال.