«الإعصار» يبحث عن حارس مرمى

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

يحصل لاعبو حتا على راحة بعد غدٍ، بعد مرحلة التدريبات التي خضعوا لها أخيراً مع المدرب المقدوني جوكيكا وطاقمه المعاون، وذلك تأهباً للمرحلة التالية التي تسبق مغادرة الفريق إلى ألمانيا لإقامة معسكر إعدادي يمتد نحو 25 يوماً، ويخوض خلاله الفريق 5 مباريات، منها مباراتان مع فريقين من ألمانيا، إلى جانب ثلاث مباريات أمام الظفرة والشارقة والوصل.

ويسعى مسؤولو حتا للتعاقد مع حارس مرمى في الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد مرحلة مكثفة من المفاوضات مع بعض المرشحين، إلى جانب المحاولات التي تجرى مع بعض الأندية في هذا الصدد، إذ يتوقع الإعلان عن نتائج هذه الجهود خلال الساعات المقبلة وقبل السفر إلى المعسكر الخارجي. ويتوقع انضمام عبيد ثاني، حارس حتا، إلى التدريبات الأسبوع المقبل، بعد غيابه عن التجمع الأول، بسب ارتباطه بدورة عسكرية في الدفاع المدني، في حين ينتظر عبد الله النوبي انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي للحاق بالفريق والسفر إلى معسكر ألمانيا، بينما يشارك بقية اللاعبين في التدريبات وسط حالة كبيرة من التفاؤل، في ظل الدعم والاهتمام والرعاية من إدارة النادي، التي حرصت على توفير الأجواء المناسبة قبل وبعد التجمع الأول للفريق على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا.

ويسعى المدرب جوكيكا للتدرج في التدريبات البدنية للاعبين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قبل الانتقال عملياً إلى مرحلة التدريبات المكثفة في معسكر ألمانيا، والذي يمثل الخيار المناسب لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد بالطريقة التي تمنحهم فرصة خوض التحدي بأفضل حالة فنياً وبدنياً، حيث تمثل المباريات الودية المقررة هناك مرحلة مهمة للغاية لتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد.

وفي الإطار ذاته، ظهر اللاعب السوري، عمرو الميداني، في التدريبات أمس، بعد 24 ساعة من وصوله، ونجاحه في الفحوص الطبية التي خضع لها صباح أمس في مستشفى حتا، وذلك بعدما انضم إلى النادي أخيراً لموسم واحد، بعد مرحلة طويلة من المفاوضات، ووجود أكثر من نادٍ يسعى للحصول على خدماته.

ويعد الميداني، «23» عاماً»، إضافة كبيرة ومهمة إلى الفريق الحتاوي، قياساً بمردوده اللافت مع المنتخب الوطني ونادي الوحدة على الرغم من صغر سنه، حيث يعول عليه المدرب جوكيكا لتعويض رحيل المدافع الأسترالي نيكولاي ستانلي، بعد انتهاء الموسم الرياضي.