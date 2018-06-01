أطباء بلا حدود: انتشار الاغتصاب والقتل الجماعي بجنوب السودان



تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 باريس (د ب أ) قالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان أمس الخميس، إن العنف الجنسي متفش شمالي دولة جنوب السودان التي مزقتها الحرب، حيث يعالج طاقم المنظمة 21 من ضحايا الاغتصاب في قرية واحدة خلال يومين فقط. وأضافت المنظمة: «يتعرض النساء والرجال والأطفال في مقاطعتي لير ومينديت لمستويات بشعة من العنف، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعي والقتل الجماعي»، وأشارت إلى أن الآلاف فروا إلى الأدغال هرباً من هذه الممارسات. وذكر البيان أنهم غير قادرين على الوصول إلى المياه النظيفة أو الطعام أو الرعاية الطبية، كما أن الهجمات وعمليات النهب التي تستهدف العيادات تعوق قدرة المنظمة على الوصول إلى المجتمعات المحلية.