رونالدو أول المنضمين الأجانب وانتظام كايو وليما قبل المعسكر

معتصم عبدالله (دبي)

وسط حضور إعلامي كبير دشن الفريق الأول لنادي الوصل لكرة القدم، أمس الأول، تحضيراته للموسم الجديد 2017- 2018، بإجراء حصة تدريبية بصالة الجيمانزيوم بالنادي، تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وبمشاركة 18 لاعباً من أصل 21 في القائمة المبدئية للإمبراطور للموسم الجديد.

وضمت قائمة الوصل وحيد إسماعيل، حميد عبدالله، عبدالله صالح، حسن محمد طاهر، هزاع سالم، خليل خميس، عبد الرحمن علي، حمد البلوشي، محمد سرور، عبدالله جاسم، خالد الشيباني، أحمد عيسى، علي سالمين، سالم العزيزي، فارس خليل، إضافة لثلاثي حراسة المرمى يوسف الزعابي، حميد عبدالله، سلطان المنذري، والثلاثي البرازيلي فابيو ليما، كايو كانيدو، ورونالدو مينديز.

وغاب الثلاثي البرازيلي ليما وكايو ورونالدو عن انطلاقة برنامج التحضيرات أمس الأول، بإذن من الجهازين الفني والإداري، حيث من المقرر أن يلتحق رونالدو بالتدريبات بعد وصوله إلى دبي أمس، فيما سينضم الثنائي كايو وليما قبل انطلاقة الجزء الثاني من التحضيرات والمقرر الثلاثاء المقبل، بإقامة معسكر إعداد خارجي في ألمانيا، فيما التحق المهاجم الشاب راشد الهاجري بالتدريبات أمس، بعد قرار الجهاز الفني بضم اللاعب إلى قائمة الفريق للموسم الجديد.

وأكد حميد يوسف، مدير فريق الوصل، على الاستعدادات المختلفة للفهود للموسم الجديد، من خلال استثمار إيجابيات الموسم الماضي، والتي تمثلت في الحصول على وصافة دوري الخليج العربي والمشاركة القارية المرتقبة في دوري أبطال آسيا 2018، وقال: «الوصل في الموسم الجديد سيكون تحت مجهر الكل، والمؤكد أن كل اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والبرنامج الإعدادي الموضوع من قبل الجهاز الفني يضمن مشاركة إيجابية على المستويين المحلي والقاري».