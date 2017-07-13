الجزيرة يغادر إلى معسكر هولندا الاثنين

أبوظبي (الاتحاد)
يخضع لاعبو الجزيرة ابتداءً من اليوم إلى الفحوص الطبية الروتينية، والتي ستمتد حتى يوم الأحد المقبل قبيل السفر إلى هولندا الاثنين المقبل لإقامة المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد، والذي يدشن الجزيرة مشواره به منتصف أغسطس عندما يواجه الوداد البيضاوي في السوبر الإماراتي المغربي.
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وينتظر أن يعلن الجزيرة صباح يوم غد قائمة الوفد التي ستغادر إلى معسكر هولندا، والتي من المتوقع أن تضم العديد من الوجوه الشابة التي سيعول عليها الهولندي تين كات الكثير لتلبية تطلعات الفريق في ظل ازدحام الموسم ومشاركة الجزيرة في الكثير من التحديات التي تتطلب أن يكون على أهبة الاستعداد دائماً.
ويتوقع أن يتوجه الجزيرة عقب معسكر هولندا الذي يختتم 11 أغسطس إلى المغرب مباشرة لخوض مباراة السوبر الإماراتي المغربي المقررة من 13 أو 15 الشهر نفسه.