الجزيرة يغادر إلى معسكر هولندا الاثنين

أبوظبي (الاتحاد)

يخضع لاعبو الجزيرة ابتداءً من اليوم إلى الفحوص الطبية الروتينية، والتي ستمتد حتى يوم الأحد المقبل قبيل السفر إلى هولندا الاثنين المقبل لإقامة المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد، والذي يدشن الجزيرة مشواره به منتصف أغسطس عندما يواجه الوداد البيضاوي في السوبر الإماراتي المغربي.

ولن يخوض الجزيرة أية تدريبات على استاد محمد بن زايد قبيل السفر إلى هولندا، حيث سيكون المدير الفني الهولندي تين كات في استقبال بعثة الفريق في هولندا بعدما ساهم في وضع الترتيبات الخاصة بالمعسكر على صعيد مقر الإقامة والمواجهات الودية التي سيخوضها «فخر أبوظبي» بالتنسيق مع إدارة النادي.

وينتظر أن يعلن الجزيرة صباح يوم غد قائمة الوفد التي ستغادر إلى معسكر هولندا، والتي من المتوقع أن تضم العديد من الوجوه الشابة التي سيعول عليها الهولندي تين كات الكثير لتلبية تطلعات الفريق في ظل ازدحام الموسم ومشاركة الجزيرة في الكثير من التحديات التي تتطلب أن يكون على أهبة الاستعداد دائماً.

ويتوقع أن يتوجه الجزيرة عقب معسكر هولندا الذي يختتم 11 أغسطس إلى المغرب مباشرة لخوض مباراة السوبر الإماراتي المغربي المقررة من 13 أو 15 الشهر نفسه.