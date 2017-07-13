«الأبيض الصغير» يدش التجمع الثالث بعد غدٍ

دبي (الاتحاد)

أشاد بدر أحمد سالم مدير منتخبنا الوطني للناشئين، بالأجواء التي تسود المرحلة الثانية من المعسكر الداخلي للأبيض الصغير في مقر اتحاد الكرة، تحت قيادة المدرب الكرواتي فيردو ميلين. وقال، إن الأمور تسير على أحسن ما يرام، ونركز في الوقت الحالي والقادم على رفع مستوى اللياقة البدنية، وزيادة درجة الانسجام والتناغم بين اللاعبين.

وتابع مدير المنتخب، أن مجموعة اللاعبين الحالية تم تجميعها منذ ثلاث سنوات، واستطاع الجهاز الفني للمنتخب عمل توليفة جيدة، وساعدتنا على ذلك جدية اللاعبين، كما استطاع المدرب الكرواتي الجديد التأقلم بشكل سريع مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

وفي السياق ذاته، أعرب عبد الرحمن الحداد المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني، عن سعادته بجدية والتزام اللاعبين خلال المعسكر الداخلي الحالي،قائلاً إن اللاعبين يبذلون جهداً مضاعفاً في تدريباتهم، وهم يدركون المسؤولية الملقاة علي عاتقهم، كما أن الجهاز الفني يعمل وفق برنامج مدروس. وأكد أن التدريبات تسير بشكل جيد في المعسكر، الذي يركز على انتقاء العناصر المميزة، والوصول في ختام مرحلتي المعسكر التدريبي إلى التشكيلة المناسبة للأبيض الصغير.

وواصل الحداد: الجهاز الفني يعمل على اختيار عناصر الفريق بشكل دقيق، بناءً علي حاجة المنتخب في كل مركز من المراكز، ونحاول إكمال العناصر، قبل بدء مرحلة المباريات التجريبية والمعسكرات الخارجية.

يذكر أن المرحلة الثانية من فترة الإعداد انتهت مساء أمس، فيما يدش المنتخب تجمعه الثالث بعد غد، وبعد انتهائه سيختار المدرب الكرواتي أربعة وعشرين لاعباً للمشاركة في معسكر خارجي في الفترة من 5 إلى 15 أغسطس القادم، يشارك خلاله في دورة ودية دولية تتضمن ثلاث مباريات ودية، علماً أن القائمة ستبقى مفتوحة حتى الاختيار النهائي للمنتخب، قبل بدء استحقاقاته المقبلة في التصفيات الآسيوية في سبتمبر القادم.