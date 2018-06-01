السيسي: العلاقات مع أميركا استراتيجية

القاهرة (وكالات)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وسعي الدولتين إلى إعادة الأمن والاستقرار إليها. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب داريل عيسى أكد خلاله أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول آخر التطورات على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية في هذا الإطار وما اتخذته من إجراءات لتخفيف الضغوط والمعاناة على قطاع غزة. وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً آخر التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية والحيلولة دون انهيار مؤسساتها والتمسك بالحلول السياسية في حل النزاعات. وأضاف البيان أن السيسي شدد على أهمية التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية «الأمر الذي من شأنه المساهمة بفعالية في استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن لكافة شعوبها».
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